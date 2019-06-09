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DHA DIŞ – Kazakistan’da seçimleri protesto edenlere gözaltı

Kazakistan, () – Kazakistan’da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini protesto etmek isteyen çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Yerel medya, Kazakistan’da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini protesto etmek için başkent...

DHA DIŞ – Kazakistan’da seçimleri protesto edenlere gözaltı

Kazakistan, () – Kazakistan’da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini protesto etmek isteyen çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Yerel medya, Kazakistan’da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini protesto etmek için başkent Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde toplanan çok sayıda eylemcinin, polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Polisin eylemcileri gözaltına aldığı anlar ise diğer eylemciler tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin eylemcilerin bazılarını kollarından tutarak; bazılarını ise kucaklayarak götürdüğü görüldü. Ayrıca, polis ile eylemciler arasında ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Polisin, 200’den fazla göstericiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.


Görüntü Dökümü
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-Polisin eylemcileri gözaltına alma anları
-Polis ile eylemciler arasında yaşanan ufak çaplı arbede görüntüsü
-Eylemcilerin slogan atma anları

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