DHA DIŞ- Kaza yapan otomobil, otobüs durağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Rusya’da başka bir otomobille çarpışan otomobil, takla atıp otobüs durağına uçtu. Kazada, durakta bekleyen 1 kişi öldü, 2’si çocuk, 3 kişi de yaralandı.Soçi kentinde karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kaza sırasında savrulan araçlardan biri, takla atıp, yol kenarındaki otobüs durağına uçtu. Kazada, durakta bekleyen 40 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi, 1 kadın ile biri 7, diğeri 10 yaşında yanında 2 çocuk da yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

Görüntü Dökümü

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-Kaza sonrası sağlık ekiplerinin bir yaralıya kalp masajı yaptığı an

-Kaza alanından görüntü