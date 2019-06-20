DHA DIŞ- Kaza yapan otomobil, otobüs durağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Soçi kentinde karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kaza sırasında savrulan araçlardan biri, takla atıp, yol kenarındaki otobüs durağına uçtu. Kazada, durakta bekleyen 40 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi, 1 kadın ile biri 7, diğeri 10 yaşında yanında 2 çocuk da yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
FOTOĞRAFLI
Görüntü Dökümü
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-Kaza sonrası sağlık ekiplerinin bir yaralıya kalp masajı yaptığı an
-Kaza alanından görüntü