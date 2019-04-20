DHA DIŞ – Kasası insan dolu traktör devrildi… Kaza anı kamerada

Hindistan () – Hindistan’da trafikte seyir halinde olan ve kasasında çok sayıda yolcu taşıyan bir traktör kontrolden çıkıp, devrildi. Traktörün devrilmesi sonucu yolcular yola savruldu.

Hindistan’da meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan ve kasasında çok sayıda yolcu taşıyan iki traktörden birinin kontrolden çıkması sonucu devrildiği görülüyor.

Bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, kapasitesinden fazla yolcu taşıyan traktörün seyir halindeyken yalpalamaya başladığı görülüyor. Sürücünün bir türlü kontrol edemediği traktörün kasasındaki yolcuların da çığlık çığlığa bağırıyor. Traktör kısa süre sonra devriliyor ve kasadaki yolcular yola savruluyor.



Yerel medya, kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini, yaralanan 5 yolcunun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Trafikte seyir halinde olan ve çok fazla yolcu taşıyan iki traktör

-Traktörün sağ-sol yapmaya başlaması

-Traktörün kontrolden çıkıp devrilmesi

-Diğer araçlardakilerin kazazedelerin yardımına koşması