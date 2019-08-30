DHA DIŞ- Kano ile KKTC’ye geldiler
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA ()- UYUŞTURUCUYLA mücadeleye ilişkin farkındalık oluşturmak isteyen 2 sporcu, Mersin'in Aydıncık ilçesinden Kıbrıs'a kadar kanoyla geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne İlçesi'ne gelen sporcuları,...
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA ()- UYUŞTURUCUYLA mücadeleye ilişkin farkındalık oluşturmak isteyen 2 sporcu, Mersin'in Aydıncık ilçesinden Kıbrıs'a kadar kanoyla geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne İlçesi'ne gelen sporcuları, Başbakan Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve Belediye Başkanı Nidai Güngördü karşıladı.
İlk kez kano ile KKTC'ye gelen Şenol Özdemir ve Nüşabe Deniz Paşazade, yanlarında getirdikleri KKTC ve Türkiye bayraklarını Başbakan Tatar'a teslim etti. Başbakan Tatar da, sporcuları cesaretlerinden dolayı kutladı ve plaket verdi.
Başbakan Tatar, "30 Ağustos Zafer bayramında, böyle bir etkinliğin olması sevindirici olmuştur. Sizlere, etkinliğe katıldığınız için teşekkür ediyorum. Burada bir mesaj verilmiştir, KKTC ile Türkiye sonsuza kadar beraber olacağız, budur mesaj" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Sporcuların limana yaklaşması
Bayrak takdimi
Tatar'ın konuşması
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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