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DHA DIŞ- Kamyon kaza sonrası alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı
Çin’de kamyon, kırmızı ışıkta duran başka bir kamyona arkadan çarptıktan sonra alev aldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çevredekiler, yanan kamyonun sürücüsünü kollarından çekerek son anda çıkardı. Kaza, Siçuan...
GÜNDEM 23.08.2019, 14:04
Çin’de kamyon, kırmızı ışıkta duran başka bir kamyona arkadan çarptıktan sonra alev aldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çevredekiler, yanan kamyonun sürücüsünü kollarından çekerek son anda çıkardı.
Görüntü Dökümü
Kaza, Siçuan eyaletindeki Deyang şehrinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan çarpan diğer kamyon, çarpışma sonrası aniden alev aldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin yanan kamyona koştuğu ve kamyon sürücüsünü kollarından çekerek uzaklaştırdıkları görüldü.
Yerel medya, hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken; polis kazaya dair inceleme başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Çarpma anı
-Kamyonun alev alması
-Başka açıdan görüntü
-Çevredekilerin kamyon sürücüsünü kollarından çekerek yanan kamyondan uzaklaştırması
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