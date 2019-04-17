Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile çürüttü
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile...

DHA DIŞ – Kamyon çekebilen yeni robot: SpotMini

ABD () – ABD merkezli şirket olan Boston Dynamics’in sosyal medya üzerinden tanıttığı yeni robotu SpotMini, bir kamyonu çekebiliyor. Genel merkezi ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan ve insana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların...

DHA DIŞ – Kamyon çekebilen yeni robot: SpotMini

ABD () – ABD merkezli şirket olan Boston Dynamics’in sosyal medya üzerinden tanıttığı yeni robotu SpotMini, bir kamyonu çekebiliyor.

Genel merkezi ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan ve insana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan Boston Dynamics, yeni robotu SpotMini’yi tanıttı. Robotun tanıtımı için yayınlanan görüntülerde, yaklaşık 20 adet SpotMini’nin bir kamyonu çekebildiği görüntülendi.

Boston Dynamics’in paylaştığı verilere göre SpotMini robotu, 25 kg ağırlığında ve dolu şarj ile 90 dakika çalışabiliyor. Robotun oldukça sessiz çalıştığını belirten şirket, üzerinde bulunan görüntü sensörlerinin navigasyon görevi gördüğünü duyurdu. Ayrıca, robotun üzerine takılabilen kol sayesinde, objeleri de taşıyabildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
-------------------------
-Robotların kamyonu çekme anları

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328