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DHA DIŞ- Kamışlı’da patlama

Suriye’nin Kamışlı ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı ilçesinde teröristler bombalı araçla saldırı...

GÜNDEM 11.10.2019, 17:09
DHA DIŞ- Kamışlı’da patlama
Suriye’nin Kamışlı ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı ilçesinde teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Yerel medya, Münir Habip caddesinde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

Görüntü Dökümü
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-Patlama bölgesinden görüntüler
-Yanan ve hasar gören araçların görüntüleri
-Detaylar

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