DHA DIŞ- Kaliforniya’da çalı yangını: Helikopterler müdahale etti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çıkan çalı yangını, esen rüzgârla hızla yayıldı. Şehrin üstü dumanla kaplanırken, çok sayıda itfaiye personeli ve 3 helikopter yangına müdahale etti.

Kaliforniya’nın Los Angeles kentinin kuzeyindeki Glendale bölgesinde, otoyol kenarındaki geniş çalılıkta yangın çıktı. Rüzgârla birlikte hızla yayılan alevler, otoyol ve çevresindeki insanların panik yaşamasına neden oldu. Yangına, 215 itfaiye personeli ve 3 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Helikopterlerin müdahale anları

-Yangından görüntüler

-Yükselen dumanlar

