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DHA DIŞ - Kadın motosiklet sürücüsü TIR'ın altından mucize kurtuluşu

Çin ()  - Çin'de 52 yaşındaki kadın motosiklet sürücüsü, viraja girdiği sırada kendisini fark etmeyen ve arkadan gelen bir TIR'ın çarpması ile aracın altında kaldı. Motosiklet sürücüsünün hafif sıyrıklarla kurtulduğu kaza ise güvenlik...

DHA DIŞ - Kadın motosiklet sürücüsü TIR'ın altından mucize kurtuluşu

Çin ()  - Çin'de 52 yaşındaki kadın motosiklet sürücüsü, viraja girdiği sırada kendisini fark etmeyen ve arkadan gelen bir TIR'ın çarpması ile aracın altında kaldı. Motosiklet sürücüsünün hafif sıyrıklarla kurtulduğu kaza ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, Çin'in Orta doğusunda bulunan Henan eyaletinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kadın motosiklet sürücüsünün bir kavşakta sağa döndüğü, hemen ardından da bir TIR’ın ilerlediği görülüyor. Kadın sürücüyü fark etmeyen TIR sürücüsü yoluna devam edince, önce motosiklete çarpıyor, ardından kadını aracın altına alıyor.

Kazanın farkına bile varmayan TIR sürücüsü yoluna devam ederken, kaza sonrası kadın sürücünün hafif sıyrıklarla yolda kaldığı görülüyor.

Yerel medya kadının hastaneye kaldırıldığını; TIR sürücüsünün de ifadesinin alındığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Motosiklet ve TIR'ın sağa dönmesi

Kaza anı

Kadın motosiklet sürücüsünün yerdeki görüntüsü

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