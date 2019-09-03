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DHA DIŞ- Kabil’de bombalı saldırı: 16 ölü, 100’den fazla yaralı
Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı Taliban üstlendi. Patlama, Kabil’de bulunan Green Village bölgesini hedef aldı. Bölge uluslararası...
GÜNDEM 03.09.2019, 08:32
Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı Taliban üstlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Patlama, Kabil’de bulunan Green Village bölgesini hedef aldı. Bölge uluslararası sivil toplum kuruluşlarının merkezlerinin ve yabancı şirketlerin bulunduğu bir bölge olarak öne çıkıyor. Saldırı, patlayıcılarla dolu bir traktörün duvara çarpması sonucu infilak etmesiyle gerçekleştirildi.
Saldırı, ABD’nin Afganistan’dan 5 bin asker çıkarmayı kabul etmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Saldırının ardından yerel basına konuşan Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, patlamanın sivillerin bulunduğu binaların yakınında meydana geldiğini ve bu binaların da zarar gördüğünü açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Saldırının uzaktan görüntüsü
-Polis araçlarının olay yerine intikali
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