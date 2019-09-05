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DHA DIŞ - Kabil'deki patlama anı kamerada
Başkent Kabil'de meydana gelen patlamada 10 kişii hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Nasrat Rahimi, bugün saat 10.10 civarlarında Kabil şehrinin diplomatik bölgesi olarak bilinen Kabil...
GÜNDEM 05.09.2019, 09:22
Başkent Kabil'de meydana gelen patlamada 10 kişii hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Nasrat Rahimi, bugün saat 10.10 civarlarında Kabil şehrinin diplomatik bölgesi olarak bilinen Kabil polisinin 9’uncu güvenlik bölgesinde patlama meydana geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Patlama, Taliban tarafından üstlenildi.
Görüntü Dökümü
Afganistan İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Nasrat Rahimi, bugün saat 10.10 civarlarında Kabil şehrinin diplomatik bölgesi olarak bilinen Kabil polisinin 9’uncu güvenlik bölgesinde patlama meydana geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Patlama, Taliban tarafından üstlenildi.
Makkourian birinci yolunda gerçekleşen patlama sonrası polis çevreyi güvenlik çemberine aldı. Türkiye Büyükelçiliği’nin de patlamanın meydana geldiği bölgeye yakın olduğu bildirildi. Patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Patlama sonrası bölgeden görüntüler
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