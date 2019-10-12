DHA DIŞ- Japonya’yı tayfun vurdu: 2 ölü

Japonya’nın genelinde etkili olan ve son 51 yılın en güçlü tayfunu olarak kabul edilen Hagibis tayfunu, başkent Tokyo’ya ulaştı. Tayfun sebebiyle şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde 26 vilayette toplam 80 kişi yaralandı.

Japonya’yı etkisi altına alan Hagibis tayfunu, ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Son 51 yılın en güçlü tayfunu olarak kabul edilen ve en yüksek risk grubunu ifade eden “süper tayfun” sebebiyle şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Risk altındaki bölgelerde bulunan vatandaşlara tahliye merkezlerine yönelmeleri bildirildi. Yerel yetkililer, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarırken, vatandaşların kablosuz kalmaları durumunda iletişim kurabilmelerine imkan sağlamak için bazı cep telefonu şirketler ücretsiz internet desteği sundu. Başbakan Şinzo Abe, idarenin koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hagibis tayfununun havadan görüntüsü

-Taşan nehir

-Sokakların sular altında kalması

-Issız kalan sokaklar