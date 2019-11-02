DHA DIŞ – Japonya’da tarihi Shuri Kalesi yandı

Japonya’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Shuri Kalesi, nedeni bilinmeyen yangında kül oldu. Yangında can kaybı olmadığı bildirildi.

Japonya’nın Naha kentinde yer alan ve 14. yüzyılda inşa edilen kale, 1945 yılında 2’inci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkılmıştı. 1992 yılında resimlerine ve tarihi kayıtlara bakılarak yeniden yapılan kale, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangında tahrip oldu.

Yetkililer tarafından basına verilen bilgiye göre, 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilen Shuri Kalesi’nin yangından sonra sadece iskeletinin kaldığı belirlendi. Yetkililer 4 bin 800 metre alanın içinde bulunan ana bina, kuzey ve güney binalarının tamamen kül olduğunu bildirdi. Yetkililer, yangının ahşap olan “ana binada” başladığını ve kısa sürede diğer binalara yayıldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kalenin yanma görüntüleri

-Yükselen siyah dumanlar

-Yangın sonrası ortaya çıkan kül parçaları

-Yerleşim yerlerinin bulunduğu alandan kalenin görünümü

-Yangının söndürme çalışmalarından görüntü