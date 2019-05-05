DHA DIŞ - Japonya’da çocuk nüfus oranı son 38 yılın en düşük seviyesinde

Deniz Kılınç () – Japonya, ülkenin çocuk nüfus oranının son 38 yıldır gerilemekte olduğunu ve bu yılki azalmanın bir ‘rekor düşüş’ ifade ettiğini duyurdu.



Japonya İstatistik Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Japonya’da 15 yaşından küçük çocuk nüfusunun 1 Nisan itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre 180 bin çocuğa karşılık gelen yüzde 1.2 düşüşle 15.22 milyon çocuğa gerilediği belirtildi.



Japonya’nın nüfusa göre doğum oranı, uzun çalışma saatleri ve yüksek eğitim masraflarının yanında ev bakımı ve diğer geleneksel roller verilen çalışan kadınlara sağlanan desteğin eksikliğiyle düşmeye devam ediyor.

Verilere göre, çocukların toplam nüfusun yalnızca yüzde 12.1’ini oluşturduğu Japonya’da doğum sayısının 2018’de 921 bine gerileyerek 1899 yılındaki nüfus istatistiklerinin kaydedilmeye başlanmasından bu yana görülen en düşük rakama gerilediği belirtildi.



Veriler ayrıca, Japonya’nın toplam nüfusunun da 448 bin kişi düşüşle, 126 milyon kişiye gerilediğini ortaya koydu.

Japonya’da 2050 yılına kadar nüfusun 100 milyon kişinin altına düşeceği öngörülürken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe yaşlanma ve düşük doğum oranlarının ulusal kriz düzeyine gerilediğini söyledi ve çiftlerin çocuk yapmaları konusunda endişe oluşturan iş ve diğer reformların yakında tamamlanacağı sözünü verdi.