Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

DHA DIŞ - Japonya’da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı

Japonya () – Japonya’da bıçaklı bir saldırgan otobüs durağında okul otobüsünü bekleyen öğrencilere saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 öğrenci de yaralandı. Saldırı Japonya’nın Kawasaki kentinde yerel saat...

DHA DIŞ - Japonya’da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı

Japonya () – Japonya’da bıçaklı bir saldırgan otobüs durağında okul otobüsünü bekleyen öğrencilere saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 öğrenci de yaralandı.

Saldırı Japonya’nın Kawasaki kentinde yerel saat ile 07:45 civarı meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir grup ilkokul öğrencisi otobüs durağında okul otobüsü beklediği sırada eli bıçaklı bir saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda 12 yaşındaki bir kız ve 39 yaşında bir adam hayatını kaybederken, 16 öğrenci de yaralandı.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, 50 yaşındaki saldırganı, saldırı sonrası kendini boynundan bıçakladığı ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, polis olay yerinde iki bıçak bulduğunu ve olayı ‘cinayet’ kapsamında incelediklerini belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328