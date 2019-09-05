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DHA DIŞ- Japonya’da banliyö treniyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 34 yaralı

Japonya’da hemzemin geçitteki meydana gelen kazada yolcu treni, kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü öldü, 34 kişi de yaralandı Kaza, Japonya’nın ikinci büyük şehri Yokohama’da meydana geldi. Hemzemin geçitte meldana gelen kazada 8 vagonlu banliyö...

GÜNDEM 05.09.2019, 07:43
DHA DIŞ- Japonya’da banliyö treniyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 34 yaralı
Japonya’da hemzemin geçitteki meydana gelen kazada yolcu treni, kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü öldü, 34 kişi de yaralandı

Kaza, Japonya’nın ikinci büyük şehri Yokohama’da meydana geldi. Hemzemin geçitte meldana gelen kazada 8 vagonlu banliyö treninin, bir kamyona çarptığı; kamyon sürücüsünün öldüğü, trende bulunan 34 yolcunun yaralandığı belirtildi.

Kaza sonrasında trenden alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yolcuların trenden tahliyesi
-Yükselen dumanlar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
05.09.2019 - SAAT: 09.42 - Haber Kodu : 190905011_

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