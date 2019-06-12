DHA DIŞ - İtalya’da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu

İtalya () – İtalya’da son günlerde etkili oyan şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

İtalya’nın Brescia şehrinde bulunan Mazzunno bölgesinde şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Mazzunno’da 68 kişi önlem olarak tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin ulaşımı sağlamak için fırtına sonucu yere devrilen ağaçları ve yoldaki enkazı temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı araçların toprak altında kaldığı; bazı derelerin taşması sonucu ise yolları su bastığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Toprak birikintisi altında kalan araçlar

-Yolların su altında kalması

-Taşan dereler