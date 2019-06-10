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DHA DIŞ – İtalya’da gaz patlaması: Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı

İtalya, () – İtalya’da yol çalışması yapan işçilerin gaz borusunu kırmaları sonucu patlama meydana geldi. Üç katlı belediye binasının hasar gördüğü patlamada, Rocca di Papa bölgesinin belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı. Patlama,...

DHA DIŞ – İtalya’da gaz patlaması: Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı

İtalya, () – İtalya’da yol çalışması yapan işçilerin gaz borusunu kırmaları sonucu patlama meydana geldi. Üç katlı belediye binasının hasar gördüğü patlamada, Rocca di Papa bölgesinin belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı.

Patlama, İtalya’nın başkenti Roma’nın güneyinde yer alan Rocca di Papa bölgesinde meydana geldi. İşçilerin yol çalışması yaptıkları bölgede bulunan gaz borusunu kırmaları sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada, Rocca di Papa belediye binası zarar görürken; Belediye Başkanı Emanuele Crestini ve 3’ü çocuk olmak üzere 8 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Patlamanın gerçekleştiği binanın çevresinin tedbir amaçlı tahliye edildiği; yaralanan çocukların patlama yerine yakın bölgede bulunan bir okulda oldukları ve etrafa saçılan cam parçaları sebebiyle yaralandıkları duyuruldu.

Görüntü Dökümü
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-Patlamanın gerçekleştiği sokağın görüntüsü
-Patlama sonrası yükselen dumanların helikopter kamerasından görüntüsü
-Patlama sonrası yükselen dumanlar
-Patlama bölgesinde toplanan insanlar
-Patlama bölgesine gelen acil durum helikopteri

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