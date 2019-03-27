DHA DIŞ - İtalya: Göçmenler kendilerini kurtaran gemiyi kaçırdı

Esma Çakır, Roma () – İtalyan basını, İstanbul'da Küçükyalı'dan hareket eden 'El Hiblu 1' adlı petrol tankerinin bugün Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırıldığını duyurdu.

Ajanslar, Libya’dan hareket ettikten kısa süre sonra tekneleri batan 108 göçmenin, bu Türk tankeri tarafından kurtarıldığını ve Trablus’a geri götürülmekte olduklarını anladıklarında gemiyi kaçırdıklarını duyurdu.

İtalyan basını ve yetkililer, geminin Malta’ya doğru rotasını değiştirdiğini belirtiyor. İtalyan basını Küçükyalı'dan yola çıkan tankerin, Trablus'a gitmekteyken bu olayın cereyan ettiğini; tankerin, Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurdu.

Göçmen karşıtı Lig partisinin de lideri olan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Metteo Salvini açıklamasında yaşananların "bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" olduğunu; geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliği’ne harekete geçmeleri çağrısında bulunduklarını söyledi. Salvini ayrıca, geminin İtalyan limanlarına yanaşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini de belirtti.

Gelişmeleri yakından takip eden sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans, İtalya’ya limanlarını açma ve Cenevre Konvensiyonunun şartlarına uyma çağrısı yaparak, bu göçmenlerin korsan değil, sığınmacı olarak anılması gerektiğini belirtti.

Salvini'nin açıklamalarının ardından konuyu değerlendiren Libyalı yetkililer, sahil güvenlik birimlerinin sorumluluk alanlarında çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Haberi doğrulayan Malta silahlı kuvvetleri, geminin rotasının gözlem altında tutulduğunu açıkladı.