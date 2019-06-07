Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

DHA DIŞ – İsveç’te patlama

İsveç () – İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi. Yerel...

DHA DIŞ – İsveç’te patlama

İsveç () – İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını. binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Patlamada hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken; patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine 14 ambulansın sevk edildiği duyuruldu.

Görüntü Dökümü

----------------------------
-Patlama sonrası olay yerinden görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328