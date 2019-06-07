DHA DIŞ – İsveç’te patlama (2) - EK BİLGİ: 19 YARALI

İsveç () – İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı; olayda 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın nedenini araştırılıyor.

Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği duyuruldu. Bomba uzmanı polisler de bölgede çalışma yapıyor.

Görüntü Dökümü

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-Patlama sonrası olay yerinden görüntüler



DGS: 07.06.2019 - saat 12:01 - Haber Kodu : 190607049