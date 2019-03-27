İsveç () - İsveç'in İsveç'in başkenti Stockholm'de Vallingby bölgesinde patlama meydana geldi. Yerel medya patlamada yaralananların olduğunu yazdı. Yerel saatle 01.00'de meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre hafif yaralananlar oldu.
DHA DIŞ – İsveç'te patlama
İsveç () - İsveç'in İsveç'in başkenti Stockholm'de Vallingby bölgesinde patlama meydana geldi. Yerel medya patlamada yaralananların olduğunu yazdı. Yerel saatle 01.00'de meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre hafif yaralananlar oldu.
27 Mart 2019 Çarşamba 10:05
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