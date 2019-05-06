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DHA DIŞ - İsrailli bakan: Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz

Filistin () – İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, İsrail ve Filistin arasındaki ateşkese tepki göstererek, “Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz” dedi. ATEŞKES SAĞLANDI Haaretz gazetesi,...

DHA DIŞ - İsrailli bakan: Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz

Filistin () – İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, İsrail ve Filistin arasındaki ateşkese tepki göstererek, “Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz” dedi.

ATEŞKES SAĞLANDI

Haaretz gazetesi, tarafların Kahire’deki görüşmede uzlaşıya vardıklarını duyurdu. Ayrıca haberde, Hamas’a ait bir televizyon kanalı ve Filistinli yetkililerin ateşkesin sağlandığına ve yerel saat ile 04:30’da bunun başladığına yer verildi.

İSRAİLLİ BAKAN: GAZZE’Yİ İŞGAL ETMELİYİZ

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, bazı İsrailli siyasetçiler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkes kararına tepki gösterdiği ve Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz’in bir radyoya yaptığı açıklamada “Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz. Bu olası bir adım, ama bedeli ağır olabilir” dediği bilgisi yer aldı.

İsrail, 2 gün önce Gazze’den roket saldırısı düzenlendiğini iddia ederek, savaş uçaklarıyla Gazze’ye hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İsrail ordu sözcüsü, Gazze’den İsrail’e 450 roket fırlatıldığını ve bunlardan 150’sinin ‘Demir Kubbe’ tarafından durdurulduğunu açıklayarak, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Gazze’de 320 hedefi vurduğunu belirtmişti. Ayrıca ordu sözcüsü Hamas’a ait, gözlem ve keşif noktaları, yer altındaki depolar, askeri toplanma merkezleri ve roketlerin fırlatıldığı yerlere saldırıların düzenlendiğini de duyurmuştu.

HAMAS: ATEŞKESE UYARAK BARIŞ SAĞLANIR

Öte yandan Hamas’ın kendi sitesinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise  “İsrail’in, Gazze Şeridi’ne karşı saldırgan tutumunun sona ermesiyle ve ateşkes anlaşmalarına uymasıyla barışın sağlanabileceği” ifadelerine yer verilirken, İsrail işgal kuvvetlerinin, sivilleri hedef alarak ve sivil bölgelere saldırarak, yalnızca Filistinli sivilleri öldürerek insanlığa karşı suç işlediği ve 12 yıldan daha fazla bir süredir Gazze Şeridi’nde ablukaya alınmış Filistinlilerin uluslararası yasalar ve sözleşmeler kapsamında sadece temel haklarını talep ettikleri vurgulandı.

Filistin’den yayın yapan PNN ajansı ise, İsrail’in düzenlediği saldırılarda 25 kişinin hayatını kaybettiğini, hayatını kaybedenler arasında hamile bir kadının ve 14 aylık bir bebeğin yer aldığını belirtti.

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