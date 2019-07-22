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DHA DIŞ – İsrail'in, Filistinlilere ait yapıları yıkımı sürüyor

Filistin () – İsrail, Batı Şeria'da bulunan Filistinlilere ait konutların yıkımına devam ediyor. Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail askerlerinin kontrolünde sabah saatlerinde Sur Baher bölgesine yer alan Vadi El-Hummus yerleşim...

DHA DIŞ – İsrail'in, Filistinlilere ait yapıları yıkımı sürüyor

Filistin () – İsrail, Batı Şeria'da bulunan Filistinlilere ait konutların yıkımına devam ediyor.
Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail askerlerinin kontrolünde sabah saatlerinde Sur Baher bölgesine yer alan Vadi El-Hummus yerleşim alanına giren İsrail yıkım ekiplerinin, Filistinlilere ait evlerden bazılarını boşaltmasıyla başlayan yıkımı devam ediyor. Ayrıca haberde, askerlerin güç kullanarak evleri boşalttığı, bu sırada biber gazı kullandığı ve bu yüzden birkaç kişinin yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Yıkımdan görüntüler
-Farklı açıdan görüntüler

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