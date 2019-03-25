DHA DIŞ - İsrail, Gazze'deki binayı vurma anının görüntülerini yayınladı

() - İsrail ordusu, Gazze’de Hamas’ın gizli istihbarat merkezini vurduğunu duyurdu ve o ana ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüyü yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Binanın vurulma anı
() - İsrail ordusu, Gazze’de Hamas’ın gizli istihbarat merkezini vurduğunu duyurdu ve o ana ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüyü yayınladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------- Binanın vurulma anı
25 Mart 2019 Pazartesi 22:03
() - İsrail ordusu, Gazze’de Hamas’ın gizli istihbarat merkezini vurduğunu duyurdu ve o ana ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüyü yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Binanın vurulma anı
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:10
|06:52
|13:21
|16:51
|19:30
|21:00