DHA DIŞ- İsrail, Filistinli Kudüs İşleri Bakanı Fadi Hidmi’yi gözaltına aldı

İsrail kuvvetleri, evine düzenledikleri baskında, Filistinli Kudüs İşleri Bakanı Fadi Hidmi’yi gözaltına aldı. İsrail’in ayrıca Filistinli Kudüs Valisi Adnan Ghaith’in evine de baskın yaptığı ama bulamadığı belirtildi.

Filistin’in WAFA haber ajansının yaptığı habere göre, İsrail kuvvetleri, Filistinli Kudüs İşleri Bakanı Fadi Hidmi’yi, sabah saatlerinde evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı. İsrail’in ayrıca Filistin’in Kudüs Valisi Adnan Ghaith’in evine de baskın yaptığı, ancak onu orada bulamadığı; İsrail istihbaratının Ghaith ve oğlunu ifade vermek için çağırdığı açıklandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in, Filistinli yetkililere uyguladığı saldırgan tutum için İsrail’i kınadı.