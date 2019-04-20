DHA DIŞ – İrlanda’da çocukların fenalaştığı havuzda ‘kimyasal sızıntı’ iddiası

Sibel Deniz () – İrlanda’da bir eğlence merkezinin havuzunda yüzme dersleri sırasında fenalaşan 6 çocuk hastaneye sevk edildi. Yerel medya ‘kimyasal sızıntı’ olduğunu iddia etti.

Olay, İrlanda’nın Donegal bölgesinde Letterkenny şehrindeki Aura Eğlence Merkezi’nde bulunan havuzda, yüzme dersleri sırasında meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde yüzme dersleri sırasında bazı çocuklar fenalaşmaya başladı. Çocukların fenalaşması üzerine eğlence merkezi görevlileri havuzu boşaltarak, acil yardım ekiplerini durumdan haberdar etti. Bunun üzerine eğlence merkezine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde bazı çocuklara müdahale ederken, yaklaşık 6 çocuğun da tedavi edilmek üzere Letterkenny Üniversite Hastanesi’ne sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yerel medya, havuzda meydana gelen ‘kimyasal sızıntı’ nedeniyle çocukların etkilenmiş olmasından şüphelenildiğini duyurdu. Ayrıca, eğlence merkezindeki bir yetkilinin olayı doğruladığı; üniversite hastanesinde ise acil durum planının uygulandığı ve İrlanda polisinin olayı araştırdığı belirtildi.