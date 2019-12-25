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DHA DIŞ - İrlanda’da bir rahip kiliseyi scooter’ıyla terk etti, o anlar kameraya yansıdı
İrlanda’da Katolik bir rahip, Noel Ayini’nden sonra kiliseyi scooter’ıyla terk etti. O anlar kameraya yansıdı. Dublin’de Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O’Connor, kilisedeki törene katılan çocuklara scooter’ını Noel Baba’nın...
GÜNDEM 25.12.2019, 14:29
İrlanda’da Katolik bir rahip, Noel Ayini’nden sonra kiliseyi scooter’ıyla terk etti. O anlar kameraya yansıdı.
Görüntü Dökümü
Dublin’de Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O’Connor, kilisedeki törene katılan çocuklara scooter’ını Noel Baba’nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi. Rahip daha sonra scooter’ını binip, kiliseyi terk etti. Törene katılanlardan yerel medyaya konuşan bir kişi, rahibin ilk defa kilisede scooter’a bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi.
O anlar kilisedeki törene katılan bir kişi tarafından kayda alındı.
Görüntü Dökümü
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-Rahibin scooter’ına bindiği anlar
-Rahibin scooter’ı üzerinde kiliseyi terk ettiği anlar
-Törene katılanların rahibi alkışlaması
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