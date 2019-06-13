Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

DHA DIŞ - İranlı yetkili: İki gemiden 67 personel kurtarıldı

İran () - İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Koruma ve Güvenlik İdaresi Başkanı Alirıza Huceste, Umman Körfezi'nde ham petrol yüklü 2 tankerde meydana gelen patlama sonrası iki tankerin 67 mürettebatını kurtardıklarını açıkladı. İran...

DHA DIŞ - İranlı yetkili: İki gemiden 67 personel kurtarıldı

İran () - İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Koruma ve Güvenlik İdaresi Başkanı Alirıza Huceste, Umman Körfezi'nde ham petrol yüklü 2 tankerde meydana gelen patlama sonrası iki tankerin 67 mürettebatını kurtardıklarını açıkladı.

İran yarı resmi Fars haber ajansı, Huceste'nin açıklamalarına yer verdi. Bu sabah iki petrol tankerinde yaşanan hadisenin ardından hemen harekete geçtiklerini belirten Huceste, İran’ın arama kurtarma ekibinin, birinci gemide çıkan yangından kurtulmak için suya atlayan 23 mürettebatı sudan aldığını ve İran’ın Cask limanına getirdiğini söyledi. Hüceste, ikinci gemide de yangın çıktığını, İranlı arama kurtarma ekiplerinin bu geminin de 44 mürettebatını Cask limanına getirdiklerini belirtti.

Huceste, İran İslam Cumhuriyetinin körfezde arama kurtarma konvansiyonu üyesi olduğunu ve bu konvansiyon gereği bu tür durumlarda kaza geçiren gemilere yardım ettiklerini vurguladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328