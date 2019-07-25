Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

DHA DIŞ - İran’dan BM Güvenlik Konseyi’ne ‘Stena Impero’ mektubu

İran () – İran’ın, İngiliz gemisi Stena Impero’nun alıkonulmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne bu hareketini savunan bir mektup gönderdiği belirtildi. İran haber kanalı Press TV’de yer alan habere göre, İran,...

DHA DIŞ - İran’dan BM Güvenlik Konseyi’ne ‘Stena Impero’ mektubu

İran () – İran’ın, İngiliz gemisi Stena Impero’nun alıkonulmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne bu hareketini savunan bir mektup gönderdiği belirtildi.
İran haber kanalı Press TV’de yer alan habere göre, İran, 19 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nda el koyduğu İngiliz gemisi Stena Impero’nun alıkonulmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi’ne bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta, Stena Impero’nun, İran’a ait bir balıkçı teknesine çarptığı, tekneye zarar verdiği ve mürettebatın da bazılarının durumu ağır olmak üzere da olayda yara aldığı belirtildi. Mektupta ayrıca, Stena Impero’nun, İran’lı yetkililerin çağrısına cevap vermek yerine, sinyal vericisini kapatıp ‘tehlikeli’ şekilde rota değiştirdiğine ve bunun üzerine de İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) gemiye el koyduğuna değinildi.
Tahran mektupta, uluslararası kanunlara uygun olarak gerçekleşen olayın, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için gerekli olduğundan bahsederken, İranlı yetkililerin olayı araştırdığına yer verdi.
Ayrıca mektupta, İngiltere’nin Stena Impero yasadışı olarak el konulduğuna ilişkin iddiaları da reddedildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.