Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...

DHA DIŞ - İran’da gaz boru hattında patlama, 5 ölü

İran () – İran’da bir gaz boru hattının patlamasını sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Patlama, İran’ın Huzistan eyaletinde bulunan Ahwaz şehrinde sabah 09:55’te meydana geldi. Yerel medya patlamanın Ahwaz – Mahshahr yolu üzerinde...

DHA DIŞ - İran’da gaz boru hattında patlama, 5 ölü

İran () – İran’da bir gaz boru hattının patlamasını sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Patlama, İran’ın Huzistan eyaletinde bulunan Ahwaz şehrinde sabah 09:55’te meydana geldi.

Yerel medya patlamanın Ahwaz – Mahshahr yolu üzerinde bulunan gaz boru hattında meydana geldiğini; patlama sırasında bölgeden geçmekte olan bir otobüs, kamyon ve özel aracın yandığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer olayda yaralanan 6 kişinin de hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Patlama sonrası acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.

Görüntü Dökümü

----------------

-Patlama sonucu çıkan yangının görüntüsü

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328