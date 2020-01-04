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SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin açılışı-2
DHA DIŞ - İran’da bir camiinin kubbesine ‘intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi
İran’da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii’nin kubbesine ‘alınacak intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin,...
GÜNDEM 04.01.2020, 17:56
İran’da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii’nin kubbesine ‘alınacak intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından ülkenin Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii’nin kubbesine ‘alınacak intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Kubbeye kırmızı bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü
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-Cemkeran Camii’nin kubbesine kırmızı bayrağın çekildiği anlar
-Bayrağın havada dalgalanması
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