DHA DIŞ - İran savaş gemileri Aden Körfezi’nde
İran () - İran Deniz Kuvvetleri'nin helikopter taşıma kapasitesine sahip "Hark" ve yerli yapım destroyer "Sahand"dan oluşan 63'ncü filo grubu, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne ulaştı. Mehr haber ajansı, İran Ordu Koordinatörü...
İran () - İran Deniz Kuvvetleri'nin helikopter taşıma kapasitesine sahip "Hark" ve yerli yapım destroyer "Sahand"dan oluşan 63'ncü filo grubu, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne ulaştı.
Mehr haber ajansı, İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari'nin 63'üncü filo grubunun uluslararası sularda ülkeye ait gemileri korumak amacıyla Aden Körfezi'ne gönderildiğini açıkladığını duyurdu.
Ajans Seyyari'nin "Bu filo grubu Umman Denizi ile Aden Körfezi'nde İran gemilerine eskortluk yapacak" dediğini aktardı.
Haberde, Seyyari'nin “Deniz Kuvvetleri ülke yetkililerinin onayıyla gerektiğinde Adrian Derya 1'i korumaya hazır” sözleri de paylaşıldı.
Haberde İran yapımı olan 'Sahand'ın, helikopterler pisti, torpido ünitesi, uçaksavar ve gemisavar, yerden yere ve yerden havaya atılan füzeler ile elektronik harp yeteneğinin bulunduğu belirtildi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016