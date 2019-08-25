DHA DIŞ- İran, İsrail saldırısını yalanladı
İran, Suriye’deki mevzilerinin İsrail tarafından hedef alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları komutanlarından Muhsin Rızai, İsrail’in Şam yakınlarında, İran’a ait İHA üssünü...
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Muhsin Rızai, İsrail’in Şam yakınlarında, İran’a ait İHA üssünü hedef aldığı iddiasını, “Bu bir yalandır ve doğru değil” ifadeleriyle yalanladı.
İran’da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri olan Muhsin Rızai, İsrail’in son saldırılarında, İran’ın Suriye’deki ‘istişare’ merkezlerinin hasar görmediğini belirterek, “İsrail ve ABD, İran merkezlerine saldıracak güce sahip değiller” diye konuştu.
Suriye ve Irak’taki son saldırılar konusunda İsrail ve ABD’yi uyaran İranlı yetkili, “İsrail ve ABD’nin, ortaklaşa Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği eylemler, uluslararası hukuka aykırıdır ve bu saldırılara cevap yakında Suriye ve Irak savunucuları tarafından verilecektir” ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı mevzilere ve Şii milislerinin konumlarını hedef aldığını belirtiyor.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016