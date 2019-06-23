Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’de, 5,6 büyüklüğünde deprem
ABD’de, 5,6 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da İBB seçimi için oy verme işlemi başladı
İstanbul'da İBB seçimi için oy...
Yabancı fonların gözü Türkiye'nin eğitiminde
Antalya'da önemli eğitim hamlesi
Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü

DHA DIŞ- İran: İran, sınır ihlallerine boyun eğmeyecek

İran, () – İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetiminin Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Laya Joneydi basına yaptığı açıklamada, İran’ın kara, hava ya da deniz sınırlarının ihlaline boyun eğmeyeceğini söyledi. Joneydi ayrıca...

DHA DIŞ- İran: İran, sınır ihlallerine boyun eğmeyecek

İran, () – İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetiminin Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Laya Joneydi basına yaptığı açıklamada, İran’ın kara, hava ya da deniz sınırlarının ihlaline boyun eğmeyeceğini söyledi.
Joneydi ayrıca savaştan kaçınmak için uyanık olmak gerektiğini söyledi ve ABD’nin ‘Global Hawk’ adlı insansız hava aracının (İHA) İran hava sahasına girerek uluslararası yasaları ihlal etmesi sebebiyle düşürüldüğünü ve bu konuda ülkenin hukuki haklarını savunacağını söyledi.
ABD’ye ait İHA, 20 Haziran’da İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle İran tarafından ‘Khordad 3’ adlı hava savunma füze sistemi ile vurularak düşürülmüştü

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328