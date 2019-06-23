DHA DIŞ- İran: İran, sınır ihlallerine boyun eğmeyecek

İran, () – İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetiminin Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Laya Joneydi basına yaptığı açıklamada, İran’ın kara, hava ya da deniz sınırlarının ihlaline boyun eğmeyeceğini söyledi.

Joneydi ayrıca savaştan kaçınmak için uyanık olmak gerektiğini söyledi ve ABD’nin ‘Global Hawk’ adlı insansız hava aracının (İHA) İran hava sahasına girerek uluslararası yasaları ihlal etmesi sebebiyle düşürüldüğünü ve bu konuda ülkenin hukuki haklarını savunacağını söyledi.

ABD’ye ait İHA, 20 Haziran’da İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle İran tarafından ‘Khordad 3’ adlı hava savunma füze sistemi ile vurularak düşürülmüştü