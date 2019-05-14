DHA DIŞ - İran: Gemilerin sabotajının arkasında İsrail olabilir

Tahran, () - İran Meclis Başkanlık Kurulu Sözcüsü Behruz Nimeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Füceyre limanında 4 gemiye yönelik yapılan sabotaj olayıyla ilgili İsrail'i suçladı.

Meclis'te yapılan kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamada bulunan Nimeti, “Oturumda tartışılan konulardan biri Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan sabotaj olayı oldu. Bu işin içinde İsrail'in olabileceği düşünülüyor” dedi.

Dün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Moussavi, sabotaj olayını ‘endişe verici’ olarak nitelendirerek, “Bölge istikrarı ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik kötü niyetli dış faktörlerin komplolarına karşı uyanık olunması geriyor” diye açıklamada bulunmuştu.