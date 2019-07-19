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DHA DIŞ - İran: Drone düşürülmesine dair bilgimiz yok

İran () - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Hürmüz Boğazı’nda bir insansız hava aracı düşürüldüğüne dair kendisine gelen bir bilgi olmadığını söyledi. İran'ın Fars Haber Ajansı, Zarif’in, Birleşmiş Milletler...

DHA DIŞ - İran: Drone düşürülmesine dair bilgimiz yok

İran () - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Hürmüz Boğazı’nda bir insansız hava aracı düşürüldüğüne dair kendisine gelen bir bilgi olmadığını söyledi.

İran'ın Fars Haber Ajansı, Zarif’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi öncesi BM Genel Merkezi'nde konuştuğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’un Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait insansız hava aracının ABD gemi ve personeli için tehdit oluşturduğu gerekçesi ile düşürülmesine dair yaptığı açıklama dair Zarif, “Drone düşürülmesine dair bilgimiz yok” dedi.

ZARİF’TEN HARİTA’LI MESAJ

Trump’ın drone açıklamasından kısa bir süre sonra İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, sosyal medya hesabı Twitter’dan bir harita görseli paylaştı. ABD ve İran’ın sarı hatlarla çizildiği görselde Hürmüz Boğazı’nın da işaretlenmiş olduğu görüldü. Zarif, görseli “Hatırlatma” mesajı ile paylaştı.
Zarif, önceki gün bir açıklamasında, “6000 mil öteden yabancıların kıyılarımıza gelip, ulusal egemenliğimizi ve istikrarımızı tehdit etmesini tolere edemeyiz” demişti.

 

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