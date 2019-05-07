DHA DIŞ - İran Dışişleri Bakanı: İran'la savaşmak ABD için intihar olur

Tahran, ()- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 2003’te ABD’yi Irak'la savaşa sürükleyenlerin bu kez İran’la bir savaş çıkarmak istediklerini ileri sürdü.

Resmi temaslarda bulunmak için Moskova'ya hareket eden Zarif, Tahran'da yaptığı açıklamada, İran ve ABD arasındaki savaş olasılığını değerlendirdi.

Zarif, "2003’te ABD'ye Irak’la savaş başlatanların başka bir savaşı İran’la başlatmak istedikleri görünüyor. Bu, onlar için intihar olacak. Trump hükümetindeki bazı kişiler, intihar gibi olacak bir savaş başlatmaya çalışıyor. İran hiçbir zaman hiçbir ülkeyle savaşmak istemedi ve istemeyecek. Fakat ABD, İran'a karşı her türlü çatışmayı başlatırsa tüm gücümüzle ulusal çıkarlarımızı ve ülkemizi savunacağız" dedi.

Washington yönetimi, dün USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve bir bombardıman görev gücünü Ortadoğu’ya sevk ettiğini açıklamıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, gemileri İran'a mesaj vermek amacıyla bölgeye yönlendirdiklerini söyledi.