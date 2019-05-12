Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma...
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...

DHA DIŞ - İran, bölgeye uçak gemisi gönderen ABD'yi uyardı : Vururuz

ABD'nin  İran tehdidini öne sürerek bölgeye askeri yığınak ve uçak gemileri göndermesine tepki gösteren İran Devrim Muhafızları Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD gemilerini vurmakla tehdit etti.  ABD'nin bölgedeki...

DHA DIŞ - İran, bölgeye uçak gemisi gönderen ABD'yi uyardı : Vururuz
ABD'nin  İran tehdidini öne sürerek bölgeye askeri yığınak ve uçak gemileri göndermesine tepki gösteren İran Devrim Muhafızları Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD gemilerini vurmakla tehdit etti.

 ABD'nin bölgedeki askeri üslerinin konumuna ve İran'ın füze kapasitesine değinen Hacızade, "ABD, bölgede öyle bir konumda ki kıpırdarlarsa vururuz. Üzerinde 40- 50 uçak ve altı bin asker taşıyan ABD uçak gemisi, geçmişte bizim için ciddi bir tehdit sayılırdı fakat şimdi hedeften başka bir şey değil" dedi.

ABD gemilerinin Basra Körfezi'nde İran topraklarına yakın bir mesafede hareket ettiğini söyleyen İranlı general, "Elimizdeki füzelerle, 300  kilometre uzaktaki hareketli hedefleri vurabiliyoruz. Yeni başarılarımızda bu mesafeyi 700 kilometreye kadar da yükseltebildik" dedi.

ABD, İran’la artan gerilim üzerine USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile ‘USS Arlington’ savaş gemisini ve Patriot hava savunma bataryasını Orta Doğu’ya gönderdiğini bildirdi. Geçtiğimiz günlerde dört adet B-52 bombardıman uçağı Katar'da bulunan ABD Hava üssü iniş yaptı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328