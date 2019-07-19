DHA DIŞ - İran: ABD kendi droneunu vurmuş olabilir

İran () – İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Irakçi, Trump’ın İran’a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü iddialarına “ABD’nin kendi droneunu düşürmüş olabileceğinden korkuyorum” yanıtını verdi.

Irakçi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazında ya da başka bir yerde herhangi bir drone kaybetmedik. USS Boxer’ın kendi dronelarını yanlışlıkla vurmuş olmasından korkuyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü de, ABD Başkanı Donald Trump’ın iddialarını reddederek, İran’a ait tüm droneların güvenli bir şekilde üslere döndüğünü açıkladı.

İran haber ajansı Tasnim News’te yer alan haberde, İran Silahlı Kuvvetler sözcüsünün “Trump’ın iddialarının aksine, Hürmüz Boğazı’ndaki İran’a ait tüm dronelar güvenli bir şekilde üslere döndü” açıklamasını yaptığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait insansız hava aracının, ABD gemi ve personeli için tehdit oluşturduğu gerekçesi ile düşürüldüğünü açıklamış; bunun ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Hürmüz Boğazı’nda bir insansız hava aracı düşürüldüğüne dair kendisine gelen bir bilgi olmadığını söylemişti.