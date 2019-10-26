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DHA DIŞ- Irak’ta protestolar devam ediyor: 63 ölü, 3 binden fazla yaralı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’taki protestolarda son 2 günde 63 kişinin öldüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaraladığını bildirdi. Irak’ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı...
GÜNDEM 26.10.2019, 21:59
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’taki protestolarda son 2 günde 63 kişinin öldüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaraladığını bildirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Irak’ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı gösterilerde bilanço yükseliyor. Çıkan çatışmalarda ve güvenlik güçlerinin müdahalesinde, Irak medyasında yer alan ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından verilen bilgiye göre, ölü sayısı 63 olurken, yaralı sayısı 3 bini geçti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 10 kişinin Bağdat’ta, 14 kişinin Maysan’da, 15 kişinin Dikar’da, 7 kişinin Basra’da, 12 kişinin Divaniye’de, 4 kişinin Babil’de ve 1 kişinin Mutenna şehrinde öldüğünü kaydetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sokaklardaki protestocular
-Güvenlik güçleri ve protestocuların çatışması
-Sokaklardan detaylar
-Yaralıların hastanelere taşınması
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