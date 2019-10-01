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DHA DIŞ- Irak’ta protestoculara polisten sert müdahale: 3 ölü, 60 yaralı

Irak’ta hükümet karşıtı gösteri düzenleyen eylemcilere polis, mermi, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Protestolarda, 3 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Başkent Bağdat ve Dikar bölgesinde düzenlenen protestolar...

GÜNDEM 01.10.2019, 21:03
DHA DIŞ- Irak’ta protestoculara polisten sert müdahale: 3 ölü, 60 yaralı
Irak’ta hükümet karşıtı gösteri düzenleyen eylemcilere polis, mermi, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Protestolarda, 3 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.
Başkent Bağdat ve Dikar bölgesinde düzenlenen protestolar sırasında polisin sert müdahalesi sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda, eylemciler, işsizlik ve yolsuzluğa karşı slogan attı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, biber gazı sebebiyle sokakların duman altında kaldığı görülürken, karnından yaralanan bir eylemciye, diğer eylemcilerin ilk yardım uyguladığı görüntülendi.

Görüntü Dökümü
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-Karnından yaralanan eylemcinin görüntüsü
-Protestolardan görüntüler

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