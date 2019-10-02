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DHA DIŞ- Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Eylemciler, işsizlik ve yolsuzluğa karşı sloganlar aterken, yönetimin de değişmesini istiyor. Başkent Bağdat başta olmak üzere, Basra ve Divaniye’de süren gösterilerde, dün yapılan sert...

GÜNDEM 02.10.2019, 17:23
DHA DIŞ- Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor
Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Eylemciler, işsizlik ve yolsuzluğa karşı sloganlar aterken, yönetimin de değişmesini istiyor.
Başkent Bağdat başta olmak üzere, Basra ve Divaniye’de süren gösterilerde, dün yapılan sert müdahaleler sonucunda yerel medya, 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Irak Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 40'ının güvenlik güçlerinden olduğu belirildi.

‘BM’DEN PROTESTOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA’
Birleşmiş Milletler Irak Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, protestolarda gerginliği azaltma çağrısında bulundu. Her bireyin, yasalara uygun şekilde taleplerini dile getirme ve protesto hakkına sahip olduğunu söyleyen Hennis-Plasschaert, hayatını kaybedenler sebebiyle büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Görüntü Dökümü
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-Protestolardan görüntüler
-Eylemcilerin görüntüleri

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