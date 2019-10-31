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DHA DIŞ - Irak’ta gösteriler büyüyerek devam ediyor
Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler büyüyerek devam ediyor. Başkent Bağdat’ta Yeşil Bölge girişindeki Cumhuriyet Köprüsü’nü kapatan güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışma aralıksız devam ediyor. Güvenlik güçleri...
GÜNDEM 29.10.2019, 15:39
Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler büyüyerek devam ediyor. Başkent Bağdat’ta Yeşil Bölge girişindeki Cumhuriyet Köprüsü’nü kapatan güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışma aralıksız devam ediyor.
Güvenlik güçleri tarafından göstericilere göz yaşartıcı gaz ve şok tabancalarıyla müdahale edildiği ve zaman zaman da grubu dağıtmak için havaya ateş açıldığı belirtiliyor. Irak'ta Yeşil Bölge, hükümet binaları, parlamento ve yabancı diplomatik temsilcilerin merkezi olarak biliniyor.
Yolsuzluk ve hükümet karşıtı yapılan gösterilere destek her geçen gün daha da artıyor. Öğrencilerin ve bazı sendikaların eylemlere katılmasının ardından, barolar da desteklerini açıkladı.
Görüntü Dökümü
Güvenlik güçleri tarafından göstericilere göz yaşartıcı gaz ve şok tabancalarıyla müdahale edildiği ve zaman zaman da grubu dağıtmak için havaya ateş açıldığı belirtiliyor. Irak'ta Yeşil Bölge, hükümet binaları, parlamento ve yabancı diplomatik temsilcilerin merkezi olarak biliniyor.
Yolsuzluk ve hükümet karşıtı yapılan gösterilere destek her geçen gün daha da artıyor. Öğrencilerin ve bazı sendikaların eylemlere katılmasının ardından, barolar da desteklerini açıkladı.
Öte yandan Kerbela polisi tarafından yapılan açıklamada, dün geceki gösterilerde hiçbir göstericinin hayatını kaybetmediği, sadece 1 kişinin cinayete kurban gittiğini açıkladı.
Görüntü Dökümü
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-Protestolardan görüntüler
-Savaş alanına dönmüş sokaklardan görüntüler
-Detaylar
-Yaşanan çatışmalar
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