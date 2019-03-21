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DHA DIŞ - Irak'taki feribot faciasında ölü sayısı 77'ye yükseldi (3)

Musul () - Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribotun batması sonrası yaşanan faciada ölü sayısının 77'ye yükseldiği açıklandı. Irak Sağlık Bakanlığı, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yolcuların bulunduğu...

DHA DIŞ - Irak'taki feribot faciasında ölü sayısı 77'ye yükseldi (3)

Musul () - Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribotun batması sonrası yaşanan faciada ölü sayısının 77'ye yükseldiği açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yolcuların bulunduğu feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 40 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Yerel medya 65 kişilik feribota, çoğunluğu çocuk olan 100'den fazla yolcunun bindirildiğini; feribotta hiçbir güvenlik önleminin alınmamış olduğunu duyurdu.

Musul Soruşturma Mahkemesi, facia sorumlusu olarak 9 feribot çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Facia sonrası kydedilen görüntüler
(DGS'DE)

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