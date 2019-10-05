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DHA DIŞ- Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’dan hükümete 'istifa' çağrısı
Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümeti istifaya davet etti. İran’a yakınlığı ile bilinen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’dan, Irak hükümetine istifa çağrısı geldi. Mukteda es-Sadr, yaptığı yazılı açıklamada,...
GÜNDEM 04.10.2019, 23:56
Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümeti istifaya davet etti.
İran’a yakınlığı ile bilinen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’dan, Irak hükümetine istifa çağrısı geldi. Mukteda es-Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Irak hükümetinin istifa etmesini ve Birleşmiş Milletler gözetimi altında erken seçimlere gidilmesini isteyerek, “Iraklı kanına saygısızlık tahammül edilemez” dedi.
İran’a yakınlığı ile bilinen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’dan, Irak hükümetine istifa çağrısı geldi. Mukteda es-Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Irak hükümetinin istifa etmesini ve Birleşmiş Milletler gözetimi altında erken seçimlere gidilmesini isteyerek, “Iraklı kanına saygısızlık tahammül edilemez” dedi.
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