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DHA DIŞ - Irak'ta feribot faciası sonrası eski vali hakkında gözaltı kararı

Irak () – Irak yargısı, feribot faciası sonrası görevinden alınan Musul valisi Nawfel Akoub hakkında yakalama kararı çıkardı. Irak'ın Musul kentinde 287 kişinin bulunduğu tahmin edilen bir feribotun Dicle Nehri’nde batması sonucu yaklaşık...

DHA DIŞ - Irak'ta feribot faciası sonrası eski vali hakkında gözaltı kararı

Irak () – Irak yargısı, feribot faciası sonrası görevinden alınan Musul valisi Nawfel Akoub hakkında yakalama kararı çıkardı.

Irak'ın Musul kentinde 287 kişinin bulunduğu tahmin edilen bir feribotun Dicle Nehri’nde batması sonucu yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası Irak parlamentosu, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin önerisiyle Musul valisi Nawfel Akoub ve iki yardımcısını oy çokluğu ile görevden almıştı.

Bugün ise Irak yargısı, görevden alınan Nawfel Akoub için yakalama kararı çıkardı.

Yetkililerden gelen açıklamaya göre, şu ana kadar feribot faciasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

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