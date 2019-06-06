Rusya, () - Rusya’nın Domodedovo Havalimanı’ndan, Fransa’nın Bordeaux kentine havalanan Airbus A320 modeli uçak, iniş takımı arızası sebebiyle Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na acil iniş yaptı. Pilotların hatayı fark etmesiyle, havada yakıt tahliyesi yapan uçak, yerel saat ile 14:40’ta iniş yaptı. Havalimanı, acil iniş sonrasında rutin seferlerine devam ederken; uçakta bulunan kimsenin yaralanmadığı açıklandı.
DHA DIŞ - İniş takımları arızalanan uçak Moskova’da acil iniş yaptı
Rusya, () - Rusya’nın Domodedovo Havalimanı’ndan, Fransa’nın Bordeaux kentine havalanan Airbus A320 modeli uçak, iniş takımı arızası sebebiyle Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na acil iniş yaptı. Pilotların hatayı fark etmesiyle, havada...
06 Haziran 2019 Perşembe 16:26
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