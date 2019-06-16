Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

DHA DIŞ – İniş takımı arızalanan uçak gövde üzerine indi

Brezilya'da içinde 34 yolcusu bulunan yolcu uçağı, iniş takımları arızalanınca kalkış yaptığı havalimanına acıl iniş yaptı. İniş takımları açılmayan, gövdesi üzerine inen uçaktaki 2 kişi, hafif yaralandı. Manaus kentindeki Eduardo...

DHA DIŞ – İniş takımı arızalanan uçak gövde üzerine indi
Brezilya'da içinde 34 yolcusu bulunan yolcu uçağı, iniş takımları arızalanınca kalkış yaptığı havalimanına acıl iniş yaptı. İniş takımları açılmayan, gövdesi üzerine inen uçaktaki 2 kişi, hafif yaralandı.
Manaus kentindeki Eduardo Gomes Uluslararası Havalimanı’ndan 34 yolcusuyla havalanan ATR 42 tipi yolcu uçağının iniş takımlarında kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Bunun üzerine pilot, geri dönerek acil iniş izni istedi. iniş takımları açılmayan uçak, gövde üzerine iniş yapmak zorunda kaldı.
Yerel medya, uçakta 34 yolcunun bulunduğunu, uçağın yerel saat ile 12.00 sıralarında iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi. İniş sırasında 2 kişinin hafif yaralandığı; kabin ekibinin acil durum prosedürlerini doğru şekilde uyguladığı belirtildi.
'BÜYÜK PANİK OLDU'
Yerel medyaya konuşan yolculardan birinin, “Bir ıslık sesi gibi bir ses duyduk. Sonra uyarı sinyallerini gördük. İnsanlar nehre düşeceğimizi söylemeye başladı. Yere iniş anında, uçağın içine büyük bir panik oluştu. Uçakta bazılarının çığlık attığını, çocukların ağladığını ve bayılanlar olduğunu gördüm” dediği belirtildi.

Görüntü Dökümü
-------------------------

-Uçağın iniş yaptıktan sonraki görüntüsü
-Uçağın iniş yaptıktan sonraki fotoğrafları

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328