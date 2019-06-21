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DHA DIŞ- İngiltere’de sanayi devriminden bu yana bir ilk

Gonca YAĞCI, () - İngiltere, sanayi devriminden bu yana ilk kez sıfır karbon kaynaklarından sağladığı enerji, fosil yakıtlardan sağladığı enerji üretiminin üzerine geçti. İngiltere merkezli uluslararası gaz ve elektrik sağlayıcı şirketi...

DHA DIŞ- İngiltere’de sanayi devriminden bu yana bir ilk

Gonca YAĞCI, () - İngiltere, sanayi devriminden bu yana ilk kez sıfır karbon kaynaklarından sağladığı enerji, fosil yakıtlardan sağladığı enerji üretiminin üzerine geçti.
İngiltere merkezli uluslararası gaz ve elektrik sağlayıcı şirketi National Grid’in yayınladığı rapora göre, ülkede, ‘sıfır karbon’ olarak nitelendirilen kaynaklardan elde edilen enerji, fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin ilk kez üzerine çıktı.
Telegraph gazetesinin aktardığı habere göre, sanayi devriminden bu yana ilk kez kaydedilen bu sonucun tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ülkede rüzgâr, güneş, nükleer ve sudan elde edilen elektrik enerjisi üretimi ilk kez kömür ve gazdan elde edilen enerjinin üzerinde kaydedildi.
Habere göre, 2019 yılında kömür ve gazdan üretilen enerji miktarı yüzde 46,7 iken sıfır karbon ile elde edilen enerji, 47,9 oranında gerçekleşti. 2009 yılında ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 75,6’sı fosil yakıtlardan ve sadece 22,3’ü sıfır karbon kaynaklarından gelmişti.
İngiltere’nin Norveç ile kurduğu 450 mil uzunluğundaki kablo ağı sayesinde ülkedeki sıfır karbon elektrik miktarının artacağı ve 750 binden fazla yerleşim yerine sıfır karbon elektrik sağlayacağı tahmin ediliyor.
Kuzey Avrupa’nın en büyük hidroelektrik üretecek olan 1 milyar 500 bin sterlin değerindeki projenin, 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

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